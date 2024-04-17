«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в основную сетку плей-офф, Леброн набрал 23 очка

В ночь с 16 на 17 апреля мск на паркете «Смути Кинг-центра» в американском Новом Орлеане завершился матч верхней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» в единственной встрече обыграли на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106 и вышли в основную сетку плей-офф.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс остановился в шаге от дабла-дабла и в двух от трипл-дабла — на его счету 23 очка, девять подборов и девять результативных передач. Самым результативным игроком матча стал Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), оформивший дабл-дабл — он набрал 40 очков, выполнил 11 подборов и отдал пять результативных передач.

«Лейкерс» вышли в основную сетку плей-офф Западной конференции НБА. «Пеликанс» продолжат борьбу за попадание в плей-офф через плей-ин и сыграют за последнюю оставшуюся путёвку с победителем матча нижней сетки «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».