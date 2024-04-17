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Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс 106:110, как сыграли, кто победил, результат матча плей-ин НБА 17 апреля

«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в основную сетку плей-офф, Леброн набрал 23 очка
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на паркете «Смути Кинг-центра» в американском Новом Орлеане завершился матч верхней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» в единственной встрече обыграли на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106 и вышли в основную сетку плей-офф.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс остановился в шаге от дабла-дабла и в двух от трипл-дабла — на его счету 23 очка, девять подборов и девять результативных передач. Самым результативным игроком матча стал Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), оформивший дабл-дабл — он набрал 40 очков, выполнил 11 подборов и отдал пять результативных передач.

«Лейкерс» вышли в основную сетку плей-офф Западной конференции НБА. «Пеликанс» продолжат борьбу за попадание в плей-офф через плей-ин и сыграют за последнюю оставшуюся путёвку с победителем матча нижней сетки «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Плей-офф/плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф/плей-ин НБА. Турнирная сетка
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