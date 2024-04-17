Стал известен соперник «Лейкерс» в первом раунде плей-офф

«Лос-Анджелес Лейкерс» пробился в основную сетку плей-офф НБА в Западной конференции. В единственном матче верхней сетки плей-ин занявшие восьмое место в турнирной таблице Запада по итогам регулярного сезона «Лейкерс» обыграли на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106.

Благодаря этой победе клуб из «Лос-Анджелеса» получил седьмой посев в основном плей-офф Западной конференции. В первом раунде соперником «Лейкерс» станет обладатель второго посева «Денвер Наггетс».

В прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера одержал победу в серии со счётом 4-0, после чего в пяти матчах переиграл «Майами Хит» в финале НБА и стал обладателем чемпионского звания.