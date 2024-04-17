Стал известен соперник «Лейкерс» в первом раунде плей-офф
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«Лос-Анджелес Лейкерс» пробился в основную сетку плей-офф НБА в Западной конференции. В единственном матче верхней сетки плей-ин занявшие восьмое место в турнирной таблице Запада по итогам регулярного сезона «Лейкерс» обыграли на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106.
НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди
Благодаря этой победе клуб из «Лос-Анджелеса» получил седьмой посев в основном плей-офф Западной конференции. В первом раунде соперником «Лейкерс» станет обладатель второго посева «Денвер Наггетс».
В прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера одержал победу в серии со счётом 4-0, после чего в пяти матчах переиграл «Майами Хит» в финале НБА и стал обладателем чемпионского звания.
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