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Стало известно, какую травму получил Зайон Уильямсон в матче с «Лейкерс»

Стало известно, какую травму получил Зайон Уильямсон в матче с «Лейкерс»
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Сегодня, 17 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 110:106 в пользу гостевой команды.

Как сообщил главный тренер «Нью-Орлеана» Уилли Грин во время пресс-конференции, тяжёлый форвард и один из лидеров его команды Зайон Уильямсон был вынужден досрочно завершить игру за три минуты до конца из-за болевых ощущений в левой ноге. В скором времени игрок пройдёт полноценное обследование.

Напомним, Уильямсон получил травму после прохода в трёхсекундную зону соперника и успешного лэй-апа. Как только игру остановили из-за тайм-аута, Зайон незамедлительно удалился в раздевалку. На счету форварда 40 набранных очков.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди
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