Стало известно, какую травму получил Зайон Уильямсон в матче с «Лейкерс»

Сегодня, 17 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 110:106 в пользу гостевой команды.
Как сообщил главный тренер «Нью-Орлеана» Уилли Грин во время пресс-конференции, тяжёлый форвард и один из лидеров его команды Зайон Уильямсон был вынужден досрочно завершить игру за три минуты до конца из-за болевых ощущений в левой ноге. В скором времени игрок пройдёт полноценное обследование.
Напомним, Уильямсон получил травму после прохода в трёхсекундную зону соперника и успешного лэй-апа. Как только игру остановили из-за тайм-аута, Зайон незамедлительно удалился в раздевалку. На счету форварда 40 набранных очков.
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