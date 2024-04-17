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Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз 118:94, как сыграли, кто победил, результат матча плей-ин НБА 17 апреля

«Сакраменто» выбил «Голден Стэйт» из плей-ин НБА, Стефен Карри набрал 22 очка
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на площадке «Голден Уан-центра» в американском Сакраменто завершился матч нижней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Сакраменто Кингз» переиграл на своём паркете «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 118:94 и продолжит борьбу за попадание в основную сетку плей-офф, «воины» завершили для себя сезон-2023/2024.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
118 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 32, Фокс - 24, Барнс - 17, Сабонис - 16, Эллис - 15, Лайлз - 7, Митчелл - 5, Макги - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 16, Муди - 16, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 5, Киньонес - 4, Пол - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Гаруба, Сантос, Шарич

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 22 очка, также на его счету четыре подбора и два результативных паса. Самым результативным игроком матчфа стал Киган Мюррэй («Сакраменто»), который к 32 набранным очкам добавил девять подборов.

«Сакраменто Кингз» встретится в матче за выход в основную сетку плей-офф Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.

Плей-офф/плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф/плей-ин НБА. Турнирная сетка
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