«Сакраменто» выбил «Голден Стэйт» из плей-ин НБА, Стефен Карри набрал 22 очка

В ночь с 16 на 17 апреля мск на площадке «Голден Уан-центра» в американском Сакраменто завершился матч нижней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Сакраменто Кингз» переиграл на своём паркете «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 118:94 и продолжит борьбу за попадание в основную сетку плей-офф, «воины» завершили для себя сезон-2023/2024.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 22 очка, также на его счету четыре подбора и два результативных паса. Самым результативным игроком матчфа стал Киган Мюррэй («Сакраменто»), который к 32 набранным очкам добавил девять подборов.

«Сакраменто Кингз» встретится в матче за выход в основную сетку плей-офф Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.