В ночь с 16 на 17 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча первой стадии плей-ин Западной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 апреля

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 106:110.

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:94.

По результатам этих матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» как победитель верхней сетки плей-ин вышел в основную сетку плей-офф, где в первом раунде сыграет с действующим чемпионом «Денвер Наггетс».

Уступивший «Лейкерс» «Нью-Орлеан Пеликанс» в игре за последнюю путёвку в плей-офф от Запада встретится с победителем нижней сетки плей-ин «Сакраменто Кингз». Для «Голден Стэйт Уорриорз» сезон-2023/2024 завершён.