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Все результаты игрового дня НБА 17 апреля

Все результаты игрового дня НБА 17 апреля
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В ночь с 16 на 17 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча первой стадии плей-ин Западной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Плей-офф/плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф/плей-ин НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 17 апреля

  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 106:110.
  • «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:94.

По результатам этих матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» как победитель верхней сетки плей-ин вышел в основную сетку плей-офф, где в первом раунде сыграет с действующим чемпионом «Денвер Наггетс».

Уступивший «Лейкерс» «Нью-Орлеан Пеликанс» в игре за последнюю путёвку в плей-офф от Запада встретится с победителем нижней сетки плей-ин «Сакраменто Кингз». Для «Голден Стэйт Уорриорз» сезон-2023/2024 завершён.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди
НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
118 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 32, Фокс - 24, Барнс - 17, Сабонис - 16, Эллис - 15, Лайлз - 7, Митчелл - 5, Макги - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 16, Муди - 16, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 5, Киньонес - 4, Пол - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Гаруба, Сантос, Шарич
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Новости. Баскетбол
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