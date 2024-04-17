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Игрок «Сакраменто» повторил достижение Коби Брайанта и Леброна Джеймса

Игрок «Сакраменто» повторил достижение Коби Брайанта и Леброна Джеймса
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24-летний атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Кеон Эллис повторил достижение легенды НБА Коби Брайанта и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. После матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (118:94) он вошёл в число самых молодых игроков, которые за один матч совершали 3+ перехвата, ставили 3+ блок-шота и при этом реализовывали 3+ трёхочковых броска в одном матче плей-ин/плей-офф. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Напомним, «Сакраменто» встретится в матче за выход в основную сетку плей-офф Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса:

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