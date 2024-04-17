Миленко Богичевич — о матче с МБА: «Автодор» будет биться за каждый клочок площадки

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с московской МБА, который пройдёт в рамках стадии плей-ин Единой лиги ВТБ.

«Начинается этап плей-ин. Мы приложили много сил и энергии по ходу турнира, а групповая стадия оказалась очень эмоциональной. Мы бились за это место в каждом матче, поэтому командная мотивация находится на высоком уровне. Все в коллективе прекрасно осведомлены, насколько это важная часть чемпионата. Мы будем биться за каждый клочок площадки, каждую секунду будем энергичны и сфокусированы. Это не просто наша цель, это необходимость, потому что только так мы сможем пройти дальше.

Мы хорошо знаем команду МБА, ведь провели четыре очные встречи. У них был отличный сезон. Когда мы играли в последний раз, нам пришлось нелегко: всё решалось в концовке, а детали определили исход. Они играют очень уверенно. Состав МБА крепок не только физически, но и ментально. Эта встреча будет противостоянием характеров. Сделаем всё, что в наших силах», – приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Матч между «Автодором» и МБА состоится сегодня, 17 апреля, начало в 19:00 мск. Проигравшая команда теряет шансы на попадание в плей-офф Единой лиги и завершает сезон. Победитель встречи сыграет с проигравшим из пары «Уралмаш» – «Самара» за последнее место в плей-офф.