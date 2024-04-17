ДеАарон Фокс — после победы в матче с «Уорриорз»: на мне была обувь Карри

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс высказался о победе в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (118:94).

«Сегодня вечером на мне была обувь Стефена Карри», — сказал Фокс в интервью TNT Sports.

Напомним, Фокс стал первым игроком НБА, подписавшим контракт с брендом Стефена Карри — Curry Brand от Under Armour. Это произошло осенью прошлого года. В матче с «Голден Стэйт» ДеАарон набрал 24 очка, а также совершил четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

«Сакраменто Кингз» в матче за выход в основную сетку плей-офф Западной конференции встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.