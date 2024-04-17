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ДеАарон Фокс — после победы в матче с «Уорриорз»: на мне была обувь Карри

ДеАарон Фокс — после победы в матче с «Уорриорз»: на мне была обувь Карри
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс высказался о победе в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (118:94).

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
118 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 32, Фокс - 24, Барнс - 17, Сабонис - 16, Эллис - 15, Лайлз - 7, Митчелл - 5, Макги - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 16, Муди - 16, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 5, Киньонес - 4, Пол - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Гаруба, Сантос, Шарич

«Сегодня вечером на мне была обувь Стефена Карри», — сказал Фокс в интервью TNT Sports.

Напомним, Фокс стал первым игроком НБА, подписавшим контракт с брендом Стефена Карри — Curry Brand от Under Armour. Это произошло осенью прошлого года. В матче с «Голден Стэйт» ДеАарон набрал 24 очка, а также совершил четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

«Сакраменто Кингз» в матче за выход в основную сетку плей-офф Западной конференции встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.

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