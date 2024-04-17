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Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча МБА с «Автодором» в плей-ин Единой лиги

Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча МБА с «Автодором» в плей-ин Единой лиги
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с саратовским «Автодором», который пройдёт в рамках стадии плей-ин Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, не смогли к главным играм подойти в оптимальном состоянии. Андрей Лопатин по-прежнему не восстановился после болезни, есть определённые проблемы и у других игроков. Плей-ин – это всё или ничего, в одной игре решается судьба сезона, и здесь не важны никакие победные серии. Никого не будет интересовать, сколько мы выиграли подряд, если оступимся. Настраиваемся на 40 минут бескомпромиссной борьбы.

Добавляет ли позитива то, что дважды здесь уже выигрывали? Не думаем об этом. Радует, конечно, что в этом сезоне мы как минимум не хуже выглядим на выезде, а то и лучше, чем дома, если посмотреть статистику. В то же время прекрасно понимаем, что завтра трибуны будут гнать «Автодор» вперёд, а саратовская команда сделает всё, чтобы показать свой максимум», – приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Матч между «Автодором» и МБА состоится сегодня, 17 апреля, начало в 19:00 мск. Проигравшая команда теряет шансы на попадание в плей-офф Единой лиги и завершает сезон. Победитель встречи сыграет с проигравшим из пары «Уралмаш» – «Самара» за последнее место в плей-офф.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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