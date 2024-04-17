Стив Керр — о поражении от «Сакраменто» в плей-ин НБА: тотальное доминирование

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Уорриорз» уступили «Сакраменто Кингз» (94:118) и закончили борьбу в нынешнем сезоне.

«Это было тотальное доминирование. «Кингз» заслужили эту победу», — сказал Керр во время общения со СМИ после матча.

Напомним, в матче за выход в основную сетку плей-офф НБА Западной конференции «Кингз» сыграют с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее на своей площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.

Неймар общается с игроками «Голден Стэйт»:

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол повторил свой антирекорд НБА 14-летней давности.