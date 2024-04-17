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Назван показатель, где Леброн и Дэвис превзошли всех игроков «Пеликанс», вместе взятых

Назван показатель, где Леброн и Дэвис превзошли всех игроков «Пеликанс», вместе взятых
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Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» вдвоём совершили 20 бросков со штрафной линии. Это на пять бросков больше, чем выполнили все игроки «Пеликанс» (девять раз с линии бросал Зайон Уильямсон и по два раза — Брэндон Ингрэм, Ларри Нэнс и Йонас Валанчюнас).

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди

Напомним, «Лос-Анджелес» за счёт победы в матче с «Нью-Орлеаном» пробился в основную сетку плей-офф НБА Западной конференции, где сыграет с действующим чемпионом лиги «Денвер Наггетс». «Пеликанс» в игре за последнюю путёвку в плей-офф НБА от Запада сыграют с «Сакраменто Кингз», победившим «Голден Стэйт Уорриорз».

Вокальные навыки Леброна Джеймса:

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