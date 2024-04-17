Назван показатель, где Леброн и Дэвис превзошли всех игроков «Пеликанс», вместе взятых

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» вдвоём совершили 20 бросков со штрафной линии. Это на пять бросков больше, чем выполнили все игроки «Пеликанс» (девять раз с линии бросал Зайон Уильямсон и по два раза — Брэндон Ингрэм, Ларри Нэнс и Йонас Валанчюнас).

Напомним, «Лос-Анджелес» за счёт победы в матче с «Нью-Орлеаном» пробился в основную сетку плей-офф НБА Западной конференции, где сыграет с действующим чемпионом лиги «Денвер Наггетс». «Пеликанс» в игре за последнюю путёвку в плей-офф НБА от Запада сыграют с «Сакраменто Кингз», победившим «Голден Стэйт Уорриорз».

Вокальные навыки Леброна Джеймса: