Стив Керр высказался о Крисе Поле после поражения «Голден Стэйт» в плей-ин НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о разыгрывающем команды Крисе Поле.

«Крис был великолепен – не только на площадке, но и как лидер. Он один из наших лучших игроков. Мне нравится тренировать Криса. Очень надеюсь, что мы вернём его в следующем году», – сказал Керр во время общения со СМИ.

Напомним, «Голден Стэйт» завершил борьбу в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, проиграв в матче плей-ин клубу «Сакраменто Кингз» (94:118). Пол в этой встрече набрал три очка, к которым добавил один подбор и две результативные передачи. В общей сложности в этом сезоне НБА Крис набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»: