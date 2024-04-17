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Стив Керр высказался о Крисе Поле после поражения «Голден Стэйт» в плей-ин НБА

Стив Керр высказался о Крисе Поле после поражения «Голден Стэйт» в плей-ин НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о разыгрывающем команды Крисе Поле.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
118 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 32, Фокс - 24, Барнс - 17, Сабонис - 16, Эллис - 15, Лайлз - 7, Митчелл - 5, Макги - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 16, Муди - 16, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 5, Киньонес - 4, Пол - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Гаруба, Сантос, Шарич

«Крис был великолепен – не только на площадке, но и как лидер. Он один из наших лучших игроков. Мне нравится тренировать Криса. Очень надеюсь, что мы вернём его в следующем году», – сказал Керр во время общения со СМИ.

Напомним, «Голден Стэйт» завершил борьбу в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, проиграв в матче плей-ин клубу «Сакраменто Кингз» (94:118). Пол в этой встрече набрал три очка, к которым добавил один подбор и две результативные передачи. В общей сложности в этом сезоне НБА Крис набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:

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