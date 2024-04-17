Пьеррик Пупе стал новым главным тренером АСВЕЛа

АСВЕЛ определился с главным тренером команды. Как информирует пресс-служба французского клуба, его возглавит Пьеррик Пупе, исполнявший обязанности главного тренера команды. Стороны заключили соглашение сроком на два сезона.

«Пьеррик принёс спокойствие команде с первого дня своего пребывания в должности. Игрокам нравится играть под его руководством, болельщикам нравится наблюдать за игрой команды. Результаты АСВЕЛа в Евролиге ещё не были такими хорошими с тех пор, как он здесь. Решение продолжить наше сотрудничество вполне естественно. Он тренер будущего, с отличными идеями и глубоким пониманием баскетбола», – прокомментировал продление контракта президент АСВЕЛа Тони Паркер.

Евролига. АСВЕЛ — «Барселона»:

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