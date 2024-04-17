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Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Джеймс Томпсон вколотил данк через Гарретта Нэвелса в матче плей-ин Единой лиги

Джеймс Томпсон вколотил данк через Гарретта Нэвелса в матче плей-ин Единой лиги
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Центровой «Самары» Джеймс Томпсон реализовал слэм-данк через атакующего защитника «Уралмаша» Гарретта Нэвелса в матче стадии плей-ин Единой лиги ВТБ.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Екатеринбургский «Уралмаш» одержал победу со счётом 80:69. Подопечные Ростислава Вергуна пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ. Клуб из Екатеринбурга сыграет в стадии 1/4 финала с санкт-петербургским «Зенитом».

«Самара» продолжает борьбу за выход в плей-офф. Команде предстоит встретиться с победителем пары саратовского «Автодора» и московской МБА.

Отметим, что «Уралмаш» не проигрывает на протяжении 10 матчей кряду. В середине регулярного чемпионата клуб из Екатеринбурга сменил главного тренера.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 69
Самара
Самара
Уралмаш: Уиттакер - 29, Эллис - 17, Нэвелс - 11, Нэльсон - 11, Даглас - 7, Писклов - 5, Глазунов, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко
Самара: Хоукинс - 13, Загорац - 12, Далтон - 11, М. Кулагин - 11, Ребич - 7, Роберсон - 7, Викторов - 4, Гудумак - 2, Томпсон - 2, Зверев, Умрихин, Амосов
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