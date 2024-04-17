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Джеймс Томпсон вколотил данк через Гарретта Нэвелса в матче плей-ин Единой лиги

Центровой «Самары» Джеймс Томпсон реализовал слэм-данк через атакующего защитника «Уралмаша» Гарретта Нэвелса в матче стадии плей-ин Единой лиги ВТБ.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Екатеринбургский «Уралмаш» одержал победу со счётом 80:69. Подопечные Ростислава Вергуна пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ. Клуб из Екатеринбурга сыграет в стадии 1/4 финала с санкт-петербургским «Зенитом».

«Самара» продолжает борьбу за выход в плей-офф. Команде предстоит встретиться с победителем пары саратовского «Автодора» и московской МБА.

Отметим, что «Уралмаш» не проигрывает на протяжении 10 матчей кряду. В середине регулярного чемпионата клуб из Екатеринбурга сменил главного тренера.