МБА выбил «Автодор» из борьбы за плей-офф Единой лиги и прошёл дальше

Сегодня, 17 апреля, в Саратове завершился матч в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ между местным «Автодором» и ПБК МБА. Встреча закончилась со счётом 79:85 (16:25, 21:21, 19:14, 23:25) в пользу гостей паркета.

Наиболее результативным игроком в команде хозяев стал атакующий защитник Малик Ньюмэн. В течение игры он набрал 18 очков, сделал пять подборов и три голевые передачи.

Самым результативным игроком у МБА стал форвард Владислав Трушкин. По итогам встречи с «Автодором» он набрал 34 очка, сделал голевую передачу, два подбора и перехват.

Таким образом, МБА прошла дальше в борьбе за выход в плей-офф Единой лиги. Во втором матче плей-ин команда сыграет с «Самарой». Победитель этой пары встретится с УНИКСом в четвертьфинале.

«Автодор» завершил сезон.

Напомним, сегодня «Самара» проиграла «Уралмашу» со счётом 69:80. Екатеринбуржцы вышли в плей-офф и в первом раунде сыграют с «Зенитом».