Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Майами Хит 105:104, как сыграли, победила Филадельфия, результат матча плей-ин НБА 18 апреля

«Филадельфия» обыграла «Майами» в матче плей-ин НБА, у Эмбиида дабл-дабл
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 апреля мск на площадке «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА. «Филадельфия Сиксерс» переиграла на своём паркете «Майами Хит» со счётом 105:104.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Робинсон, Брайант, Робинсон, Миллз

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 23 очка, 15 подборов и пять результативных передач. Самым результативным игроком матча по очкам стал защитник Тайлер Хироу («Майами»), который к 25 набранным очкам добавил два подбора и девять передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового гостей Бэма Адебайо: 10 очков, 12 подборов и одна передача.

Отметим, что «Филадельфия» сыграет в первом раунде плей-офф с «Нью-Йорком», будучи посеянной под седьмым номером, а «Майами» продолжит выступление в плей-ин, где в дальнейшей сыграет с победителем пары «Атланта» — «Чикаго».

Плей-офф/плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф/плей-ин НБА. Турнирная сетка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android