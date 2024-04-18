«Филадельфия» обыграла «Майами» в матче плей-ин НБА, у Эмбиида дабл-дабл

В ночь с 17 на 18 апреля мск на площадке «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА. «Филадельфия Сиксерс» переиграла на своём паркете «Майами Хит» со счётом 105:104.

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 23 очка, 15 подборов и пять результативных передач. Самым результативным игроком матча по очкам стал защитник Тайлер Хироу («Майами»), который к 25 набранным очкам добавил два подбора и девять передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового гостей Бэма Адебайо: 10 очков, 12 подборов и одна передача.

Отметим, что «Филадельфия» сыграет в первом раунде плей-офф с «Нью-Йорком», будучи посеянной под седьмым номером, а «Майами» продолжит выступление в плей-ин, где в дальнейшей сыграет с победителем пары «Атланта» — «Чикаго».