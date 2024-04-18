Французский форвард «Филадельфии» впервые за более чем год набрал 20 очков в матче НБА

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Николя Батюм принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

Батюм, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 12 с игры, где 6 из 10 — трёхочковые), пять подборов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-10».

Примечательно, что до этого 35-летний французский баскетболист набирал как минимум 20 очков в играх НБА более года назад. Будучи игроком «Лос-Анджелес Клипперс», Батюм набрал 24 очка в матче с «Чикаго Буллз», проведя на площадке 31 минуту.