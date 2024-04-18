Французский форвард «Филадельфии» впервые за более чем год набрал 20 очков в матче НБА
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Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Николя Батюм принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.
НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Ричардсон, Розир, Миллз, Робинсон, Брайант, Робинсон
Батюм, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 12 с игры, где 6 из 10 — трёхочковые), пять подборов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-10».
Примечательно, что до этого 35-летний французский баскетболист набирал как минимум 20 очков в играх НБА более года назад. Будучи игроком «Лос-Анджелес Клипперс», Батюм набрал 24 очка в матче с «Чикаго Буллз», проведя на площадке 31 минуту.
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 24, Леонард - 22, Гордон - 22, Хиланд - 13, Уэстбрук - 12, Зубац - 11, Пламли - 10, Мэнн - 8, Диабате - 2, Престон, Бостон, Коффи, Моррис, Джордж, Мун, Ковингтон, Пауэлл
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Дерозан - 21, Вучевич - 20, Уильямс - 16, Драммонд - 11, Беверли - 9, Уайт - 7, Джонс - 3, Терри - 2, Болл, Карузо, Досунму, Симонович, Джонс, Грин, Тэйлор, Льюис
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