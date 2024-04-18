Игрок «Чикаго» получил травму после столкновения со своим партнёром по команде

На данный момент проходит матч плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Атланту Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 68:61 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо в начале второй четверти был вынужден покинуть площадку после неприятного столкновения со своим партнёром по команде — центровым Андре Драммондом. Отмечается, что спустя некоторое время Карузо появился на скамейке запасных «Буллз».

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В минувшем регулярном сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 71 матче, набирая в среднем 10,1 очка, 3,8 подбора и 3,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 40,8.

Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»: