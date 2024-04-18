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Игрок «Чикаго» получил травму после столкновения со своим партнёром по команде

Игрок «Чикаго» получил травму после столкновения со своим партнёром по команде
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На данный момент проходит матч плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Атланту Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 68:61 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
121 : 100
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Уайт, Драммонд, Картер, Карузо, Вучевич, Дерозан, Досунму, Крэйг, Грин, Терри
Атланта Хоукс: Форрест, Бафкин, Мюррей, Янг, Хантер, Богданович, Гриффин, Капела, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо в начале второй четверти был вынужден покинуть площадку после неприятного столкновения со своим партнёром по команде — центровым Андре Драммондом. Отмечается, что спустя некоторое время Карузо появился на скамейке запасных «Буллз».

ВИДЕО

В минувшем регулярном сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 71 матче, набирая в среднем 10,1 очка, 3,8 подбора и 3,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 40,8.

Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»:

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