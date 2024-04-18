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Тренер Эмил Райкович рассказал, как ему сообщили об увольнении из ЦСКА

Тренер Эмил Райкович рассказал, как ему сообщили об увольнении из ЦСКА
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Эмил Райкович, который на днях покинул пост главного тренера московского ПБК ЦСКА, рассказал, как и когда ему сообщили о решении руководства.

«У нас было несколько встреч, на которых мы уже говорили о проблемах. После игры с УНИКСом это было очевидно для руководства, что они хотят пойти на эту перемену. И в разговоре с Андреем Ватутиным и Наталией Фураевой (президент и вице-президент по спортивной работе в ЦСКА соответственно. — Прим. «Чемпионата») они сказали мне, что хотели бы пойти в другом направлении.

Я согласился, что это лучшее решение для команды на данный момент. Я бы никогда не сдался, я бы боролся до конца. Но в конце концов это решение президента», — сказал Райкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полностью прочитать первое интервью с Райковичем с момента отставки можно на «Чемпионате».
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