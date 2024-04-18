Райкович: желаю Пистиолису победы — тогда буду чувствовать, что это чемпионство также моё

Бывший тренер московского ПБК ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о новом наставнике команды Андреасе Пистиолисе.

«Я не знаком с ним лично. Я слышал много хороших вещей о нём от руководства, от его бывших подопечных. И он, наверное, будет в ситуации, которая, с одной стороны, является для него вызовом, а с другой — возможностью. У него есть подготовленная команда.

С возвращением Каспера у них будут хорошие шансы, хорошая позиция для борьбы. Я желаю ему всего лучшего. Я не тот человек, который уйдёт из клуба и будет надеяться, что всё сгорит и никто не добьётся успеха. Я не такой. Я говорю вам честно и действительно имею это в виду — я желаю ему выиграть чемпионат.

И тогда я буду чувствовать, что это чемпионство также моё. Я работал здесь два года. Я собрал эту команду, вложил много доверия и работы в этих игроков. Так что я правда желаю ему всего наилучшего», — сказал Райкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полностью прочитать первое интервью с Райковичем с момента отставки можно на «Чемпионате».