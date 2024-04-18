Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Райкович рассказал, будет ли готов возглавить другую команду Лиги ВТБ после ухода из ЦСКА

Райкович рассказал, будет ли готов возглавить другую команду Лиги ВТБ после ухода из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер ПБК ЦСКА Эмил Райкович рассказал, будет ли он готов возглавить другую команду из Единой лиги ВТБ, если получит такое предложение.

«Моё желание — это в первую очередь попасть в Евролигу. Это моя небольшая мечта или цель, которую я перед собой поставил. Так что это будет приоритетом. Возвращаться в Лигу ВТБ было бы слишком рано, но никогда не говори никогда.

В нашей профессии тебе иногда не приходится выбирать, потому что клуб выбирает тебя. И в последнем разговоре с Наталией Фураевой (вице-президент ЦСКА по спортивной работе. — Прим. «Чемпионата») мы даже шутили, что мы ещё встретимся, но по разные стороны (смеётся). Но это было скорее шуткой», — сказал Райкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полностью прочитать первое интервью с Райковичем с момента отставки можно на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Конечно, был разочарован». Первое интервью с Райковичем после внезапной отставки из ЦСКА
Эксклюзив
«Конечно, был разочарован». Первое интервью с Райковичем после внезапной отставки из ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android