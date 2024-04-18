Райкович рассказал, будет ли готов возглавить другую команду Лиги ВТБ после ухода из ЦСКА

Экс-тренер ПБК ЦСКА Эмил Райкович рассказал, будет ли он готов возглавить другую команду из Единой лиги ВТБ, если получит такое предложение.

«Моё желание — это в первую очередь попасть в Евролигу. Это моя небольшая мечта или цель, которую я перед собой поставил. Так что это будет приоритетом. Возвращаться в Лигу ВТБ было бы слишком рано, но никогда не говори никогда.

В нашей профессии тебе иногда не приходится выбирать, потому что клуб выбирает тебя. И в последнем разговоре с Наталией Фураевой (вице-президент ЦСКА по спортивной работе. — Прим. «Чемпионата») мы даже шутили, что мы ещё встретимся, но по разные стороны (смеётся). Но это было скорее шуткой», — сказал Райкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полностью прочитать первое интервью с Райковичем с момента отставки можно на «Чемпионате».