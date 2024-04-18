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Эмил Райкович: я делал ошибки в ЦСКА. Мог проделать лучшую работу в плане выбора игроков

Эмил Райкович: я делал ошибки в ЦСКА. Мог проделать лучшую работу в плане выбора игроков
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Эмил Райкович, который недавно покинул пост главного тренера ПБК ЦСКА, рассказал об ошибках, которые он совершил за два года работы в клубе.

«У меня было не так много времени на анализ, но однозначно были вещи, которые я мог сделать лучше. Например, было очень тяжело выбирать игроков в эти два сезона. Из-за всех проблем, которые существуют на рынке, и из-за всей политической ситуации.

С ограничениями с финансовой, политической и других точек зрения я мог проделать лучшую работу в плане выбора игроков. Я сделал несколько ошибок. Не всегда потому, что я сделал неправильный выбор. Например, мы сделали предложения пяти-шести игрокам.

Они отказываются, и вы берёте седьмого в списке. Потом оказывается, что вы могли сделать лучший выбор. Называть имена было бы неуместно, но думаю, что я должен был провести лучшую работу в плане селекции», — сказал Райкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полностью прочитать первое интервью с Райковичем с момента отставки можно на «Чемпионате».
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