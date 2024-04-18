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Эмил Райкович, уволенный из ЦСКА, оценил шансы команды в плей-офф Единой лиги ВТБ

Эмил Райкович, уволенный из ЦСКА, оценил шансы команды в плей-офф Единой лиги ВТБ
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Эмил Райкович, который был отправлен в отставку из ПБК ЦСКА за неделю до плей-офф Единой лиги ВТБ, оценил шансы команды на победу.

«Я буду честен. Даже до того, как мы разошлись, мы говорили с руководством, и я настроен оптимистично. Потому что с возвращением Каспера команда получит это недостающее лидерство, характер, жёсткость. Думаю, это поможет соединить линии.

Эта команда близка к тому, чтобы вернуть свой ритм и уверенность. Команда готова физически, тактически. Всё готово. Так что есть большая вероятность, что ЦСКА возьмёт чемпионство. И я согласен с тем, что в настоящий момент смена тренера может придать им эту искру, моментум, который разбудит всех.

И я буду счастлив, если они выиграют чемпионат. Не буду прикидываться скромным и скажу, что это будет частично и мой успех. Так что я действительно желаю им победы», — сказал Райкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полностью прочитать первое интервью с Райковичем с момента отставки можно на «Чемпионате».
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