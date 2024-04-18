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Чикаго Буллз — Атланта Хоукс 131:116, как сыграли, кто победил, результат матча плей-ин НБА 18 апреля

«Чикаго» обыграл «Атланту» и продолжит борьбу за плей-офф НБА, Коби Уайт набрал 42 очка
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В ночь с 17 на 18 апреля мск на паркете «Юнайтед-центра» в американском Чикаго завершился матч нижней сетки плей-ин Восточной конференции НБА. «Чикаго Буллз» со счётом 131:116 одержал победу над «Атлантой Хоукс» и продолжит борьбу за попадание в основную сетку плей-офф.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Уайт - 42, Вучевич - 24, Дерозан - 22, Досунму - 19, Грин - 10, Карузо - 6, Драммонд - 4, Терри - 4, Картер, Крэйг, Филлипс, Уильямс
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Янг - 22, Капела - 22, Богданович - 21, Хантер - 8, Мэтьюз - 8, Фернанду - 5, Форрест, Бафкин, Гриффин, Гуйе, Мэттьюз

Самым результативным игроком матча стал Коби Уайт («Чикаго»), на счету которого 42 набранных очка, девять подборов и шесть результативных передач.

В решающем матче за выход в основную сетку плей-офф Восточной конференции с восьмого посева «Чикаго Буллз» сыграет с «Майами Хит», который ранее потерпел поражение в выездном матче с «Филадельфией Сиксерс» со счётом 104:105. Для «Атланты Хоукс» сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации завершён.

Плей-офф/плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф/плей-ин НБА. Турнирная сетка
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