«Чикаго» обыграл «Атланту» и продолжит борьбу за плей-офф НБА, Коби Уайт набрал 42 очка

В ночь с 17 на 18 апреля мск на паркете «Юнайтед-центра» в американском Чикаго завершился матч нижней сетки плей-ин Восточной конференции НБА. «Чикаго Буллз» со счётом 131:116 одержал победу над «Атлантой Хоукс» и продолжит борьбу за попадание в основную сетку плей-офф.

Самым результативным игроком матча стал Коби Уайт («Чикаго»), на счету которого 42 набранных очка, девять подборов и шесть результативных передач.

В решающем матче за выход в основную сетку плей-офф Восточной конференции с восьмого посева «Чикаго Буллз» сыграет с «Майами Хит», который ранее потерпел поражение в выездном матче с «Филадельфией Сиксерс» со счётом 104:105. Для «Атланты Хоукс» сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации завершён.