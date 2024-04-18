В ночь с 17 на 18 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча первой стадии плей-ин Восточной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 апреля

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 105:104.

«Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 131:116.

По результатам этих матчей «Филадельфия Сиксерс» как победитель верхней сетки плей-ин вышла в основную сетку плей-офф, где в первом раунде сыграет с занявшим второе место на Востоке «Нью-Йорк Никс».

Уступивший «Сиксерс» «Майами Хит» в игре за последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции встретится с победителем нижней сетки плей-ин «Чикаго Буллз». Для «Атланты Хоукс» сезон-2023/2024 завершён.