Все результаты игрового дня НБА 18 апреля
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В ночь с 17 на 18 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча первой стадии плей-ин Восточной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 18 апреля
- «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 105:104.
- «Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 131:116.
По результатам этих матчей «Филадельфия Сиксерс» как победитель верхней сетки плей-ин вышла в основную сетку плей-офф, где в первом раунде сыграет с занявшим второе место на Востоке «Нью-Йорк Никс».
Уступивший «Сиксерс» «Майами Хит» в игре за последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции встретится с победителем нижней сетки плей-ин «Чикаго Буллз». Для «Атланты Хоукс» сезон-2023/2024 завершён.
НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Ричардсон, Розир, Миллз, Робинсон, Брайант, Робинсон
НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Уайт - 42, Вучевич - 24, Дерозан - 22, Досунму - 19, Грин - 10, Карузо - 6, Драммонд - 4, Терри - 4, Картер, Крэйг, Филлипс, Уильямс
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Янг - 22, Капела - 22, Богданович - 21, Хантер - 8, Мэтьюз - 8, Фернанду - 5, Форрест, Бафкин, Гриффин, Гуйе, Мэттьюз
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