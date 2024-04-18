Уэйд Болдуин: Греция — дом для Евролиги, нам предстоит тяжёлый вызов

Лидер «Маккаби» Тель-Авив Уэйд Болдуин высказался о предстоящей четвертьфинальной серии с «Панатинаикосом».

«Греция — дом для Евролиги. Болельщики «Панатинаикоса» великолепны. Нам придётся основательно подготовиться к матчам. Нам предстоит тяжёлый вызов.

Из-за всего происходящего было трудно оставаться сосредоточенным. Люди в клубе сделали всё, чтобы нас подготовить и благополучно доставить сюда. Мы должны сказать спасибо армии за то, как она нас защитила. Неважно, кто во что верит, когда человек оказывается в такой ситуации, всё, что ему нужно, — это защита. Мы рады, что всё действительно произошло именно так», — приводит слова Болдуина Meridian Sport.

Первый матч серии состоится 23 апреля в 20:00 мск.

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