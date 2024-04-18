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Игрок «Чикаго» Коби Уайт повторил достижение Майкла Джордана

Игрок «Чикаго» Коби Уайт повторил достижение Майкла Джордана
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Защитник «Чикаго Буллз» Коби Уайт набрал 42 очка, девять подборов и шесть передач и не совершил ни одной потери в матче плей-ин с «Атлантой Хоукс». Таким образом, Уайт стал вторым игроком в истории «Чикаго», кому удавалось набрать более 40 очков, пяти подборов и пяти ассистов без потерь.

До этого такая статистика покорялась только шестикратному чемпиону НБА Майклу Джордану.

Благодаря победе в первом матче плей-ин «Чикаго» сохраняет шанс на выход в плей-офф. «Буллз» разыграют последнюю путёвку в «постсезон» с «Майами Хит», которые, в свою очередь, проиграли «Филадельфии Сиксерс».

Победитель матча «Буллз» — «Хит» сыграет в первом раунде плей-офф с «Бостон Селтикс».

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