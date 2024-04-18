Экс-жена Лилларда саркастично высказалась об аресте девушки, проявившей внимание к Дэмьену

Кайла Лиллард, бывшая жена разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда, в саркастичной манере отреагировала на арест рэп-исполнительницы Глории Аллилуйи Вудс, известной как GloRilla. Девушку задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Не так давно GloRilla проявляла интерес к Дэмьену. После Матча всех звёзд НБА Глория показала фото с баскетболистом, подписав её следующим образом – «Я его хочу».

После ареста рэп-исполнительницы Кайла разместила у себя в соцсетях новый пост, где показала фото Аллилуйи Вудс, сопроводив её следующим текстом – Free GloLillard.

Фото: Соцсети Кайлы Лиллард

Ранее назывались претенденты на получение премии «Клатчер года» в НБА, куда включили и Дэмьен.

Дэмьен Лиллард забросил 19 трёхочковых бросков подряд: