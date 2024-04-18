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Миротич отреагировал на рекорд Хэйс-Дэвиса в Евролиге по количеству очков в одном матче

Миротич отреагировал на рекорд Хэйс-Дэвиса в Евролиге по количеству очков в одном матче
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Форвард итальянского клуба «Олимпия Милан» Никола Миротич прокомментировал достижение игрока «Фенербахче» Найджела Хэйс-Дэвиса. В игре 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой» Хэйс-Дэвис побил рекорд Евролиги по результативности в одной игре, набрав 50 очков.

«Прежде всего поздравляю моего бывшего товарища по команде Найджела Хэйс-Дэвиса. Я действительно рад за него и очень им горжусь. Честно говоря, я был немного шокирован, ведь набрать 50 очков в Евролиге, поверьте мне, очень и очень сложно. Он пришёл к этому достижению заслуженно! Он действительно показал, что добился невероятного прогресса за последние два сезона. Очень рад за него!» —приводит слова Миротича пресс-служба Евролиги.

Евролига. «Олимпиакос» — «Фенербахче»:

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