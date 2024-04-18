Эксперт высказался о Леброне и Джордане в контексте величайшего игрока всех времён

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о многолетних дебатах по поводу величайшего баскетболиста в истории. Эй Смит считает таковым легендарного Майкла Джордана, при этом допускает, что победа команды Леброна Джеймса «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» могла бы повлиять на его позицию.

«Майкл Джордан — величайший игрок всех времён. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Но если Леброн Джеймс обыграет «Денвер», чтобы в конечном итоге выиграть ещё один трофей, я не знаю, насколько вескими будут мои аргументы», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Первый матч между «Наггетс» и «Лейкерс» состоится 21 апреля.

Вокальные навыки Леброна Джеймса: