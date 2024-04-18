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Клуб Евролиги лишился лидера перед решающим матчем за выход в плей-офф

Клуб Евролиги лишился лидера перед решающим матчем за выход в плей-офф
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Форвард «Басконии» Чима Монеке не успеет восстановиться к игре с «Виртусом» в плей-ин Евролиги. Встреча состоится 19 апреля и начнётся в 21:30 по московскому времени. Монеке получил повреждение во время матча плей-ин с «Маккаби», который «Баскония» проиграла со счётом 85:113.

«Монеке не сможет принять участие в игре. Это будет значительная потеря, но мы никогда не жаловались и жаловаться не собираемся», — приводит слова главного тренера «Басконии» Душко Ивановича издание Basket News со ссылкой на SER Vitoria.

В нынешнем сезоне Евролиги Монеко в среднем за матч набирает 13,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 1,4 передачи.

«Маккаби» вышел в плей-офф Евролиги, уверенно победив «Басконию»:

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