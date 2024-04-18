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Экс-игрок НБА: ничего не имею против Кливленда, всё дело в засранце Леброне

Экс-игрок НБА: ничего не имею против Кливленда, всё дело в засранце Леброне
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа высказался о соперничестве с нынешним лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Команды обоих не раз встречались в плей-офф НБА, но победителем всегда выходили клубы Леброна. Ранее Ноа говорил, что остаётся в гостиничном номере каждый раз, когда приезжает в Кливленд.

«Когда меня встречает кто-то из Кливленда, то можно услышать в свой адрес: «Ты не уважаешь мой город». Но люди должны понять, что я не имею ничего против Кливленда. Всё дело в этом засранце Леброне Джеймсе. Леброн был необычайно хорош. Перед играми он пританцовывал. Всё это сводило меня с ума», — сказал Ноа на канале The OGs в YouTube.

Ажиотаж вокруг матча с участием сына Леброна Джеймса:

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