Эмбиид закончил регулярку НБА с количеством очков, превышающим количество сыгранных минут

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал 21-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, закончившим регулярный чемпионат НБА с количеством набранных очков, превышающим количество сыгранных минут: Эмбиид набрал 1353 очка за 1309 минут. Выше Эмбиида только легенда НБА Уилт Чемберлен, в сезоне-1961/1962 набравший 4029 очков за 3882 минуты.

Фото: Crazy Stats

Напомним, в недавнем матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» победила «Майами Хит» со счётом 105:104, за счёт чего пробилась в первый раунд плей-офф, где сыграет с «Нью-Йорк Никс». Эмбиид в матче с «Хит» оформил дабл-дабл: 23 очка, 15 подборов и пять результативных передач.

Джоэл Эмбиид отрабатывает броски в леопардовой шубе: