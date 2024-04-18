Назван показатель, по которому Леброн лучше всех игроков НБА в нынешнем сезоне

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лидером нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков, набранных в среднем за матч в четвёртой четверти. Как информирует статистический сервис StatMuse, в среднем за игру в четвёртой 12-минутке Леброн набирает 8,1 очка.

На втором месте по этому показателю находится тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (7,8 очка в среднем за матч). На третьей позиции разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг (7,5 очка), а на четвёртой разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс (7,4 очка).

Ранее о Леброне и Майкле Джордане в контексте величайшего баскетболиста в истории высказался телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: