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Назван ход, сделанный «Клипперс» для подготовки травмированного Леонарда к плей-офф НБА

Назван ход, сделанный «Клипперс» для подготовки травмированного Леонарда к плей-офф НБА
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Лёгкому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду в начале апреля сделали укол в колено с целью форсировать процесс его восстановления перед матчем плей-офф НБА с клубом «Даллас Маверикс». Об этом информирует The Athletic со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Леонард пропустил последние восемь игр регулярного чемпионата.

Первый матч между «Лос-Анджелесом» и «Далласом» состоится 21 апреля и начнётся в 22:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леонард в среднем за матч набирает 23,7 очка, совершает 6,1 подбора и отдаёт 3,6 передачи. Кавай принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

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