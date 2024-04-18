Нанн высказался о Хэйс-Дэвисе, установившем рекорд Евролиги по очкам в одном матче

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн высказался о достижении лёгкого форварда «Фенербахче» Найджела Хэйс-Дэвиса. В матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой» Хэйс-Дэвис побил рекорд Евролиги по результативности в одной встрече, набрав 50 очков.

«Насколько тяжело набрать 50 очков в Евролиге? Это тяжело, очень тяжело. Хотя он сделал всё так, чтобы это выглядело легко. Для этого определённо необходимо реализовать большое количество трёхочковых бросков. Поздравляю Найджела с таким достижением. Это было грандиозно», — приводит слова Нанна пресс-служба Евролиги.

Евролига. «Олимпиакос» — «Фенербахче»:

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Ранее рекорд Хэйс-Дэвиса прокомментировал форвард «Милана» Никола Миротич.