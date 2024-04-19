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Леброн объяснил, за счёт чего «Лейкерс» могут победить «Наггетс» в плей-офф НБА

Леброн объяснил, за счёт чего «Лейкерс» могут победить «Наггетс» в плей-офф НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».

«Мы должны играть без ошибок, чтобы усложнить им задачу. Очевидно, что они, в свою очередь, попытаются усложнить задачу нам. Если каждый из нас сумеет показать свой максимум, всё будет сводиться к одному или двум владениям. Вот тогда и посмотрим, кто лучше их реализует», — сказал Леброн во время общения со СМИ после матча плей-ин НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, в прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера тогда победил в серии со счётом 4-0.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой:

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