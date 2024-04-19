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Тайас Джонс в шестой раз подряд стал лидером сезона по соотношению передач и потерь

Тайас Джонс в шестой раз подряд стал лидером сезона по соотношению передач и потерь
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Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Тайас Джонс закончил текущий розыгрыш НБА с 7,3 передачи и 1,0 потери. Таким образом, он стал лидером сезона по соотношению ассистов и потерь (7,3), что происходит с игроком в шестой раз подряд.

Статистика соотношения передач и потерь высчитывается делением первого показателя на второй.

Джонс оказался в «Вашингтоне» перед нынешним сезоном. В среднем за матч он набирал 12 очков.

«Вашингтон Уизардс» занял предпоследнее место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, одержав 15 побед и потерпев 67 поражений. Команда имеет второй худший результат в лиге и имеет наивысшие шансы с двумя другими франшизами на лотерее драфта.

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