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Баскония — Виртус Болонья. Прямая трансляция
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21:30 Мск
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Евролига, 19 апреля: когда начнётся решающий матч плей-ин

Евролига, 19 апреля: когда начнётся решающий матч плей-ин
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Сегодня, 19 апреля, состоится решающий матч плей-ин, в котором будет разыграна последняя путёвка в плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем проведения матча и информацией, связанной с ним.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание Евролиги 19 апреля:

«Баскония» — «Виртус» Болонья — 21:30 мск.

Победитель встречи выйдет в четвертьфинал турнира, где встретится в серии с действующим чемпионом «Реалом» Мадрид.

Испанский клуб попал в этот матч, проиграв встречу в рамках верхней сетки плей-ин с «Маккаби» Тель-Авив. «Виртус», в свою очередь, переиграл «Анадолу Эфес» и заработал себе шанс на попадание в постсезон.

В нынешнем сезоне команды обменялись победами. 14 декабря 2023 года сильнее оказался «Виртус» — 91:81, 12 апреля, неделю назад, «Баскония» переиграла итальянский клуб со счётом 95:91.

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Евролига . 1/8. 1-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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