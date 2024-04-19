Евролига, 19 апреля: когда начнётся решающий матч плей-ин

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Сегодня, 19 апреля, состоится решающий матч плей-ин, в котором будет разыграна последняя путёвка в плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем проведения матча и информацией, связанной с ним.

Расписание Евролиги 19 апреля:

«Баскония» — «Виртус» Болонья — 21:30 мск.

Победитель встречи выйдет в четвертьфинал турнира, где встретится в серии с действующим чемпионом «Реалом» Мадрид.

Испанский клуб попал в этот матч, проиграв встречу в рамках верхней сетки плей-ин с «Маккаби» Тель-Авив. «Виртус», в свою очередь, переиграл «Анадолу Эфес» и заработал себе шанс на попадание в постсезон.

В нынешнем сезоне команды обменялись победами. 14 декабря 2023 года сильнее оказался «Виртус» — 91:81, 12 апреля, неделю назад, «Баскония» переиграла итальянский клуб со счётом 95:91.