Вембаньяма назвал игрока НБА, у которого хотел бы позаимствовать один приём

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма назвал баскетбольный приём, который хотел бы освоить для себя в будущем.

«У Кевина Дюранта есть один приём. Не уверен, замечали ли вы. Он умеет останавливаться на долю секунды, чтобы оценить ситуацию и завладеть преимуществом над оппонентом. Он это даже в обороне делает порой. Он никогда не бегает сломя голову, но его движения очень быстры. У него особое чувство времени. Я как только это заметил, начал сам пытаться так делать, но это так сложно. Этим летом постараюсь это развить в себе», — заявил Вембаньяма на канале The Ringer в Youtube.

Вембаньяма закончил выступление в нынешнем сезоне, где показывал следующие цифры: 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,6 блок-шота.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы