Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма назвал игрока НБА, у которого хотел бы позаимствовать один приём

Вембаньяма назвал игрока НБА, у которого хотел бы позаимствовать один приём
Аудио-версия:
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма назвал баскетбольный приём, который хотел бы освоить для себя в будущем.

«У Кевина Дюранта есть один приём. Не уверен, замечали ли вы. Он умеет останавливаться на долю секунды, чтобы оценить ситуацию и завладеть преимуществом над оппонентом. Он это даже в обороне делает порой. Он никогда не бегает сломя голову, но его движения очень быстры. У него особое чувство времени. Я как только это заметил, начал сам пытаться так делать, но это так сложно. Этим летом постараюсь это развить в себе», — заявил Вембаньяма на канале The Ringer в Youtube.

Вембаньяма закончил выступление в нынешнем сезоне, где показывал следующие цифры: 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,6 блок-шота.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма: я пока достиг только 15% своего потенциала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android