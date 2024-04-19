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Вембаньяма: я не заинтересован в вечеринках, алкоголе и запрещённых веществах

Вембаньяма: я не заинтересован в вечеринках, алкоголе и запрещённых веществах
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о том, какой образ жизни ему совершенно неинтересен.

«Мне кажется, у меня есть внутренняя устойчивость к вещам, о которых меня постоянно предупреждают люди вокруг. Вечеринки, алкоголь и запрещённые вещества… Зачем мне вообще это делать? У меня нет потребности с помощью этого компенсировать что-либо в своей жизни. Мне нечего компенсировать. Я предпочитаю встречать любые трудности лицом к лицу», — заявил Вембаньяма на канале The Ringer в YouTube.

Французский бигмен закончил выступление в нынешнем сезоне, где показывал следующие цифры: 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,6 блок-шота.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале

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