«Это будет очень весело». Леброн — о воссоединении с Дэвисом в сборной США на ОИ-2024

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу того, что впервые с 2012 года будет играть в составе сборной США со своим одноклубником Энтони Дэвисом.

«Прошло 12 лет с тех пор, как я играл в сборной. У меня в составе национальной команды было много хороших воспоминаний. Теперь я возвращаюсь, так ещё и с Энтони Дэвисом. Мы играли вместе на ОИ-2012, но тогда мы не так хорошо знали друг друга, не брали вместе чемпионство и не провели столько лет вместе. Это будет очень весело! Энтони тогда только-только прибыл из колледжа.

Нельзя и забыть про 10 других парней в этой команде, да ещё и наш шикарный тренерский штаб. Будет очень классно снова надеть майку сборной», — приводит слова Джеймса репортёр Майкл Корво.

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