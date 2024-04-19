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Энтони Эдвардс: через два-три года я стану лучшим игроком в НБА

Энтони Эдвардс: через два-три года я стану лучшим игроком в НБА
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс ответил на вопрос о том, какого уровня он может достичь в своей карьере.

«Пока я достиг только 40% своих возможностей. Многие забывают, что я провожу лишь четвёртый год в лиге, мне всего 22 года, я ещё даже не приблизился к своему пику. Я всё ещё исследую самого себя, нахожу наиболее комфортные и эффективные движения и места на площадке. Я даже не знаю, с какой стороны паркета мне удобнее действовать.

Через два-три года я стану лучшим игроком в НБА», — заявил Эдвардс в эфире шоу NBA Today.

В нынешнем сезоне Эдвардс смог поучаствовать во второй раз в Матче всех звёзд и в среднем набирает 25,9 очка, делает 5,4 подбора и 5,1 передачи.

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