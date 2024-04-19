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Журналист Уиндхорст: скауты НБА считают, что Бронни расцвёл бы в другом колледже

Журналист Уиндхорст: скауты НБА считают, что Бронни расцвёл бы в другом колледже
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Известный журналист Брайан Уиндхорст рассказал, что думают скауты из ряда команд НБА про Бронни Джеймса из университета Южной Калифорнии.

«Скауты НБА считают, что у Бронни не вышло провести успешный сезон, поскольку в Южной Калифорнии они играл не на своей родной позиции. Скауты заявляют, что ему надо перейти в другой колледж, где он сможет быть настоящим пойнт-гардом и развивать свои навыки», — заявил Уиндхорст на шоу Пэта Маккафи.

Напомним, Бронни решил заявиться на драфт 2024 года, но также не исключает свой переход в другой колледж на следующий сезон. У Джеймса есть время до лета, чтобы принять решение.

Леброн Джеймс неоднократно заявлял, что он мечтает сыграть с сыном в одной команде.

Бронни принял участие в тренировке университетской команды

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