Дончич установил уникальный рекорд среди всех игроков в истории НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич закончил нынешний регулярный сезон, набирая в среднем 33,9 очка, делая 9,2 подбора и 9,8 ассиста. Таким образом, словенец стал первым игроком в истории, кто смог за отдельный сезон набирать свыше 32 очков, девяти подборов и девяти передач в среднем.

Дончич проводит свой шестой сезон в лиге и уже пять раз становился участником Матча всех звёзд. «Даллас Маверикс» закончили выступление в регулярке на пятом месте в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф техасскому коллективу предстоит столкнуться с «Лос-Анджелес Клипперс». Команды проведут уже третью очную серию за последние пять лет. В 2020 и 2021 годах «Клипперс» оказывались сильнее.

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