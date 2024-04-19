«Ребята, давайте сделаем это ради меня». 36-летний Конли обратился к одноклубникам

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли рассказал о своей мотивации на грядущий плей-офф.

«Важность этого плей-офф для меня как никогда высока. Вряд ли в этой команде есть кто-то, кто хочет успеха прямо сейчас больше меня. Я даже говорил ребятам, мол, сделайте это ради меня, понимаю, что это эгоистично, но всё равно. Мне осталось недолго, а вам ещё играть целую вечность.

В последний раз я играл в финале конференции 12 лет назад. Я напомнил своим партнёрам, что даже такое достижение — это не то, чего можно добиться с лёгкостью. У нас отличная команда в этом году, не хочется упускать возможности.

Я не планирую завершать карьеру в ближайшее время, но у нас есть уникальный шанс, которым надо пользоваться», — приводит слова Конли Star Tribune.

Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам: