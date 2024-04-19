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«Это оказывает мне честь». Тренер «Олимпиакоса» Барцокас ответил на критику Яннакопулоса

«Это оказывает мне честь». Тренер «Олимпиакоса» Барцокас ответил на критику Яннакопулоса
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Главный тренер греческой команды «Олимпиакос» Георгиос Барцокас ответил владельцу «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу, который подверг критике его поведение во время игры.

«Если бы я смотрел на вещи немного отстранённо, то сказал бы, что это в некотором смысле оказывает мне честь. Очевидно, что мистер Яннакопулос и те, кто пишет в соответствии с тем, что он говорит, очень хотят, чтобы меня не было в «Олимпиакос». Это оказывает мне честь. Они верят, что я делаю что-то хорошее для команды. Это моя точка зрения. Мне кажется, что я был одним из тех людей, на которых Яннакопулос фокусировался и намеренно атаковал.

Что касается моих взаимоотношений с соперниками, то не сомневаюсь, что они такие, какими и должны быть. Включая восьмерых тренеров, которых мистер Яннакопулос сменил за время моего второго пребывания в «Олимпиакосе». Вы можете спросить их всех, одного за другим, уважал ли я их и относился ли к ним не только профессионально, но и тепло, а также о наших отношениях теперь, когда они не в «Панатинаикосе».

Каждый раз, посещая ОАКА, те, кто сидят в зале, могут проклинать меня за то, что мой ребёнок должен умереть, они говорят худшее о моей умершей матери и желают, чтобы у меня был рак. Это «наиболее мягкие» комментарии. В то же время они всё снимают это на видео. Если происходит так, что я отвечаю им, то они выкладывают это в социальные сети и используют это для пропаганды. Такова ситуация», — приводит слова Барцокаса портал Eurohoops.

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