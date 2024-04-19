«Это оказывает мне честь». Тренер «Олимпиакоса» Барцокас ответил на критику Яннакопулоса

Главный тренер греческой команды «Олимпиакос» Георгиос Барцокас ответил владельцу «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу, который подверг критике его поведение во время игры.

«Если бы я смотрел на вещи немного отстранённо, то сказал бы, что это в некотором смысле оказывает мне честь. Очевидно, что мистер Яннакопулос и те, кто пишет в соответствии с тем, что он говорит, очень хотят, чтобы меня не было в «Олимпиакос». Это оказывает мне честь. Они верят, что я делаю что-то хорошее для команды. Это моя точка зрения. Мне кажется, что я был одним из тех людей, на которых Яннакопулос фокусировался и намеренно атаковал.

Что касается моих взаимоотношений с соперниками, то не сомневаюсь, что они такие, какими и должны быть. Включая восьмерых тренеров, которых мистер Яннакопулос сменил за время моего второго пребывания в «Олимпиакосе». Вы можете спросить их всех, одного за другим, уважал ли я их и относился ли к ним не только профессионально, но и тепло, а также о наших отношениях теперь, когда они не в «Панатинаикосе».

Каждый раз, посещая ОАКА, те, кто сидят в зале, могут проклинать меня за то, что мой ребёнок должен умереть, они говорят худшее о моей умершей матери и желают, чтобы у меня был рак. Это «наиболее мягкие» комментарии. В то же время они всё снимают это на видео. Если происходит так, что я отвечаю им, то они выкладывают это в социальные сети и используют это для пропаганды. Такова ситуация», — приводит слова Барцокаса портал Eurohoops.