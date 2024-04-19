Во Франции могут отменить трансляции Евролиги из-за конфликта бродкастеров

Французские телезрители могут лишиться трансляций Евролиги из-за споров бродкастеров.

L'Equipe, владеющая лицензией на трансляции Французской лиги (LNB), направила уведомление о прекращении сотрудничества со SKWEEK, платформой, которая транслирует Евролигу, Еврокубок и LNB. Как сообщает Basket News, владеющая SKWEEK компания FedCom Media с ноября не оплачивает лицензию.

По этой причине в среду не состоялась трансляция матча LNB «Монако» с «Роаном». L'Equipe отмечает, что, возможно, аналогичное уведомление может быть отправлено и Евролигой, таким образом, французские зрители лишатся возможности смотреть матчи плей-офф Евролиги, который начнётся на следующей неделе.

В ответ SKWEEK опубликовала заявление, в котором утверждает, что у неё всё в порядке, а виновата L'Equipe.

«Мы были удивлены, узнав, что L'Equipe 24/24 намерена досрочно расторгнуть сублицензионный договор на права на трансляцию. Fedcom Media полностью выплатила всю сумму, положенную по договору», — говорится в сообщении.

Платформа SKWEEK была запущена в 2022 году благодаря крупным инвестициям владельца ФК «Монако» Алексея Федорычева, которому принадлежит FedCom Media.

SKWEEK также является крупным спонсором клуба АСВЕЛ, которому, как сообщается, в следующем году придётся сократить бюджет из-за сбоев с финансированием.