Посещаемость матчей Евролиги в сезоне-2023/2024 стала рекордной

Средняя посещаемость матчей Евролиги в сезоне-2023/2024 увеличилась на 18% по сравнению с прошлогодним показателем, а также стала рекордной.

Согласно официальным данным Евролиги, за все 34 тура чемпионата в сезоне-2023/2024 на матчах в среднем присутствовали порядка 10 383 болельщика, что стало рекордом. В прошлом году этот показатель составлял 8748 фанатов.

Кроме того, порядка шести клубов смогли распродать более 90% всех билетов на свои игры. К ним относятся: «Партизан» (99%), «Жальгирис» (96%), «Бавария» (95%), «Олимпиакос» (94%), АСВЕЛ (94%) и «Виртус Болонья» (90%).

За сезон семь клубов смогли собрать в среднем более 10 000 зрителей за игру, в результате чего общее количество зрителей во всех матчах составило 3 000 841, что на 300 000 болельщиков больше, чем в предыдущем сезоне.