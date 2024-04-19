Призовой фонд плей-офф НБА в сезоне-2023/2024 увеличился на четверть

Призовой фонд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024 увеличился на 25%.

Согласно данным издания Sportico, общая сумма бонусов для команд, которые примут участие в плей-офф НБА, в этом сезоне составит порядка $ 33,7 млн, что на 25% больше, чем в сезоне-2022/2023.

По правилам шесть лучших команд в каждой конференции получают бонусы, основанные на их результатах в регулярном чемпионате. В свою очередь, 16 команд, которые примут участие в плей-офф, также получат часть денег из фонда плей-офф, увеличивая размер своих выплат с каждой победой в серии. Эти бонусные деньги распределяются между игроками из состава каждого клуба.

Распределение бонусов в плей-офф НБА выглядит следующим образом:

команды, участвующие в первом раунде (16 команд) — $ 453 тыс.;

команды, участвующие в полуфинале конференции (8 команд) — $ 552 тыс.;

команды, участвующие в финале конференции (4 команды) — $ 923 тыс.;

команда, которая уступила в финале НБА — $ 3 692 000;

команда, которая победила в финале НБА — $ 8 549 000;